Разведка США предупреждала Трампа об угрозе Covid-19 несколько лет – СМИ

Американские разведчики еще в январе и феврале предупреждали президента США Дональда Трампа об угрозе коронавируса. Более того, они в деталях описали, как будет разворачиваться пандемия, но он упорно игнорировал разведданные, пишут СМИ.

Автор публикации отмечает, что такие предупреждения несколько лет подряд озвучивали на ежегодных брифингах директора национальной разведки, но Белый дом не принимал их всерьез.

В частности, глава разведки Джеймс Клеппер в марте 2013 года точно предсказал пандемию, отметив, что это не гипотетическая угроза. Такие предупреждения Трамп получил также в мае 2017 года, а затем и в 2019.

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– Трамп упустил множество возможностей выйти вперед в борьбе с кризисом Covid-19, начиная с того, что он распространял дезинформацию о вирусе, и заканчивая роспуском директората при Национальном совете безопасности, который следил за пандемическими угрозами. Последствия этой пандемии для здоровья людей и для экономики, с которыми мы сейчас столкнулись, уже давно предсказывались. Аналитики разведслужб США предупреждали именно об этом сценарии в течение не менее 12 лет, – говорится в статье.

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп представил план снятия карантина в стране в три этапа.

По состоянию на 21 апреля США является лидером по количеству зараженных и смертей от Covid-19 — 786 638 и 42 308 соответственно.

Источник: Project Syndicate