Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подтвердил, что Октоберфест в этом году не состоится из-за коронавируса.

— Мы знаем, насколько это сложно. Здесь много экономических факторов. У нас широкие кредитные программы, — подчеркивает премьер.

В этом контексте речь идет не только о Октоберфесте, но и о других фестивалях, таких как Гилламос. Решения также должны быть приняты в скором времени.

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Ранее Зедер уже заявлял, что проведение Октоберфеста, который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября находится на грани.

В прошлом году на празднике в общей сложности побывало 6 млн посетителей. Обычно все залы фестиваля с утра до вечера переполнены людьми. Это может быть не безопасно в условиях пандемии коронавируса.

Источник: Focus