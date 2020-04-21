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Факты / Мир

Трамп запретил иммиграцию в США из-за пандемии коронавируса

США останавливают иммиграцию в страну. Президент Дональд Трамп заявил, что готов подписать соответствующий указ.

— В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты! – отметил Трамп.

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Пандемия уже привела к резкому спаду американской экономики. В марте более 22 миллионов американцев обратились за пособием по безработице.

Стоит отметить, что на остановке иммиграции Трамп настаивал с самого начала своего президентского срока.

Трамп запретил иммиграцию в США из-за пандемии коронавируса

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп представил план снятия карантина в стране в три этапа.

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