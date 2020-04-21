В Нидерландах запретили спортивные мероприятия до 1 сентября

В Нидерландах в связи с пандемией коронавируса запретили проводить спортивные мероприятия до 1 сентября.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рутте.

Запрещается также проводить футбольные матчи без болельщиков.

К слову, в Нидерландах коронавирусом заболели 34 317 человек. Всего в мире зафиксировали 2 540 553 случая коронавируса.

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На первом месте по количеству инфицированных США, где заболели 810 561 человек. На втором месте оказалась Испания, в стране зафиксировали 204 178 случаев Covid-19.

На третьем месте по количеству инфицированных Италия, где заболели 183 957 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что в Грузии с 17 апреля полностью запретили передвигаться на легковом автотранспорте