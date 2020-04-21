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Факты / Мир

В Эстонии в учебнике Крым обозначили как РФ, издательство заменит книги

В Эстонии в учебнике по английскому языку I love English 7 для семиклассников нашли карту Европы, где Крым обозначили таким же цветом, как и территорию Российской Федерации. В то же время территория Украины была закрашена по-другому.

На это обратили внимание представители Конгресса украинцев в Эстонии. Они написали письмо эстонскому министру образования и науки с просьбой изъять карту. В министерстве пообещали исправить ситуацию.

— Информация в учебнике неправильная, потому что Эстония не признает оккупацию и аннексию Крымского полуострова, — отметил канцлер Министерства образования и науки Эстонии Март Лайдметс.

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В то же время в издательстве Studium, которое выпустило учебник в 2018 году, извинились за инцидент. Они объяснили, что взяли карту из открытого доступа и, к сожалению, не обратили внимания на ее содержание.

— Поскольку это учебник по иностранному языку, мы не обратили внимание на содержание карты, — отметили в издательстве.

В Эстонии в учебнике Крым обозначили как РФ, издательство заменит книги

Министерство просит издательство полностью заменить учебники, это может стоить последнему 10-20 тыс. евро.

Напомним, ранее Эстония делилась своим опытом в том, как не попасть на крючок пропаганды Кремля.

Источник: ERR

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