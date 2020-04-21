В Эстонии в учебнике Крым обозначили как РФ, издательство заменит книги

В Эстонии в учебнике по английскому языку I love English 7 для семиклассников нашли карту Европы, где Крым обозначили таким же цветом, как и территорию Российской Федерации. В то же время территория Украины была закрашена по-другому.
На это обратили внимание представители Конгресса украинцев в Эстонии. Они написали письмо эстонскому министру образования и науки с просьбой изъять карту. В министерстве пообещали исправить ситуацию.
— Информация в учебнике неправильная, потому что Эстония не признает оккупацию и аннексию Крымского полуострова, — отметил канцлер Министерства образования и науки Эстонии Март Лайдметс.
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В то же время в издательстве Studium, которое выпустило учебник в 2018 году, извинились за инцидент. Они объяснили, что взяли карту из открытого доступа и, к сожалению, не обратили внимания на ее содержание.
— Поскольку это учебник по иностранному языку, мы не обратили внимание на содержание карты, — отметили в издательстве.
Министерство просит издательство полностью заменить учебники, это может стоить последнему 10-20 тыс. евро.
Напомним, ранее Эстония делилась своим опытом в том, как не попасть на крючок пропаганды Кремля.
Источник: ERR