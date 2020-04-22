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Факты / Мир

Библейских масштабов: пандемия коронавируса может спровоцировать голод в мире

В ООН заявили, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность.

Об этом сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

— Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то можем столкнуться с голодом библейских масштабов уже через несколько месяцев, — отметил Бизли.

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Поэтому Бизли предложил ввести ряд мер, которые помогут избежать этого. Прежде всего, он попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.

Кроме этого, вложить $350 млн в создание сети логистических центров, которые обеспечат поставоки гуманитарной помощи по миру.

Ранее Факты ICTV писали, что Сенат США одобрил выделение $2 трлн помощи для ослабления последствий коронавируса

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