Китай снова в новостях ведущих каналов США. Но уже не с впечатляющей статистикой больных коронавирусом, а с докладами американских чиновников. Телеканал Fox News заявил, что имеет инсайдерскую информацию, где на самом деле находился нулевой пациент. Первым больным коронавирусом, по данным журналистов, оказался сотрудник вирусологической лаборатории Уханя. Впоследствии канал CNN сообщит: американская разведка проверяет эту версию.

Сотрудник лаборатории мог заразиться от летучей мыши во время проведения опытов. Затем он просто вынес болезнь в город. Китайская же власть все время настаивала на версии распространение вируса с местного рынка. Коронавирус начал свой путь от одной из продавщиц, — говорили в КНР.

Но американские источники канала Fox News настаивают: версия о рынке — только для отвода подозрения от секретной лаборатории. Вице-президент США Майк Пенс еще раньше открыто обвинял Пекин в сокрытии масштабов угрозы.

Ситуация в Поднебесной действительно сначала разворачивалась несколько странно. В китайские больницы в ноябре и декабре 2019-го поступали пациенты с одинаковыми симптомами — высокая температура, одышка, двусторонняя пневмония. Офтальмолог Ли Вельлян первым заявил, что болезнь может быть сверхопасной. Но врача обвинили в распространении лжи. И подключают полицию. А потом он вообще умирает от того же коронавируса. В 33 года.

То есть, изначально Пекин не хотел утечки информации. Там даже заявили, что коронавирус завезли американцы – во время Военных игр прошлой осенью.

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Британские власти заявили: потребуют честного ответа от Пекина о причинах распространения Covid-19. Об этом заявил министр иностранных дел страны. Газета Newsweek посчитала количество урн для кремаций, которые были завезены в Ухань, и пришла к выводу, что в городе умерли от коронавируса не менее 26 тыс. человек. И отнюдь не 2,5 тыс.

И вот Китай признал, что якобы по ошибке не зарегистрировал почти полторы тысячи смертей. Институт вирусологии, откуда могла произойти утечка коронавируса — один из крупнейших научных центров в мире. По данным Госдепартамента США, там работали с очень заразными материалами.

Американцы предполагают, что скорее всего, Пекин хотел превзойти Вашингтон в исследовании вирусов. Возможно, китайские спецслужбы хотели протестировать их в локальном месте, но потеряли контроль. Что же на самом деле происходит за стенами института — неизвестно. Ведь Китай — страна закрытая.

Версию, что в Поднебесной разрабатывали вирус, как биологическое оружие, окончательно еще не отвергают. Ведь в мировой истории были подобные случаи. Все военные разработки — от ядовитых веществ до ядерной бомбы — всегда пытались замаскировать под мирные исследования. Между тем, в США заявили: Китай провел самую дорогую спецоперацию в истории, чтобы скрыть улики происхождения вируса из секретной лаборатории.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что врачи, которые боролись с Covid-19 в Ухане, дали советы медикам из Украины.