Дельфины в портах и олени в храмах: как карантин спасает Землю

Из-за карантина опустели улицы многих городов мира, в аэропортах стоят без работы припаркованные самолеты, а трубы заводов перестали выпускать дым. На центральной площади Рима, через мостовую, которая полтора месяца не видела туристов, неожиданно пробивается трава.

А в Венеции, когда туристические гондолы перестали баламутить воду в каналах, итальянцы с удивлением увидели, что там завелось много рыбы. В другом итальянском городе, из-за карантина, даже олень смог зайти в пустой кафедральный собор.

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В британском же Уэльсе появляются горные козы. В США на прогулку по городским улицам выходит аллигатор. А в Таиланде обезьяны решили принять водные процедуры в пустом бассейне.

На снимках Земли из космоса Европейского космического агентства видно, что грязного воздуха стало значительно меньше. В Китае люди вообще наконец увидели голубое небо. Над Пекином такой чистый воздух в последний раз фиксировали в 2008 году. Тогда остановили предприятия ради Олимпийских игр.

Спутник зафиксировал и снижение диоксида азота. Его еще называют лисьим хвостом — через оранжевый след, который оставляют в воздухе сожженные бензин и уголь.

Начали дышать полной грудью и в Индии. Смог от заводов рассеялся, и жители города Джаландхар даже увидели заснеженные вершины Гималаев, которые находятся в 200 километрах.

Ученые уже подсчитали, что в Китае, благодаря очистке атмосферы, предупредили 77 тыс. преждевременных смертей. И это больше, чем умерло людей от коронавируса.

В Украине ситуация несколько улучшилась в Харькове и Кременчуге. А ухудшилась — в Киеве, Одессе, Чернигове и Черкассах. В Киеве наблюдали еще и природной сюрприз. Столицу накрыла пыльная буря, которая не характерна для этого региона. Добавили забот и пожары в Чернобыльской зоне и посевная.

Но сейчас наблюдается и положительный экологический эффект. Ученые фиксируют снижение шумов почти втрое. Из-за остановки метро и шахт ученые могут теперь слышать, что происходит на дне морей. Это будут изучать, в том числе и украинские ученые.

Но реальная бомба замедленного действия сегодня – это медицинские отходы. Их украинцы тысячами выбрасывают ежедневно, особо не задумываясь о дальнейшей судьбе. Экоактивисты говорят, что в Украине нет ни одного места, где бы перерабатывались защитные маски или перчатки.

Поэтому, краткосрочная экологическая победа может обернуться в будущем долговременным поражением, если сейчас не сделать выводы.

Напомним, эколог Олег Листопад заявил, что пылевые бури наподобие той, которая произошла 16 апреля в Киеве, будут повторяться.