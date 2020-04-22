Вторая волна коронавируса возможна зимой — Центр по контролю заболеваний США

Вторая волна коронавируса возможна зимой. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

Он сказал, что вторая волна может стать более серьезней, чем нынешняя.

Редфилд считает, что новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.

По его словам, вспышки сразу двух респираторных заболеваний могут привести к серьезной нагрузки на систему здравоохранения.

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Он отметил, что федеральные власти и руководство американских штатов должны использовать ближайшие месяцы для подготовки к возможной двойной эпидемии.

В частности, летом чиновники от здравоохранения должны донести до граждан США важность прививки от гриппа. Это поможет свести к минимуму количество тяжелых больных гриппом и освободить больничные кровати для зараженных коронавирусом.

Ранее Сенат США одобрил выделение $2 трлн помощи для ослабления последствий коронавируса.