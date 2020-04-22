По состоянию на 22 апреля в мире зафиксировано 2 654 515 случаев заражения коронавирусом. Из них 177 466 человек умерли.

США находится на первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев Covid-19— 825 041 больной.

На втором месте Испания — там заразились 204 178 человек, умерло 21 232.

На третьем месте Италия, где зафиксировано 183 957 случаев заражения коронавирусом.

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В Китае, где изначально началась эпидемия, заболели 83 864 человека. Страна находится уже на седьмом месте по количеству больных. Ее обогнали Франция, Германия и Великобритания.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9.30 21 апреля известно о 6 125 больных в стране. Количество летальных исходов достигло 161. Выздоровело 347 человек.

Напомним, ученые Оксфордского университета, которые проводят испытания вакцины от коронавируса, ставят цель достичь результата эффективности до сентября. Производство вакцины уже идет.