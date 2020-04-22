Карты иммунитета и гендерные запреты: как в мире борются с Covid-19

В мире продолжает расти количество больных коронавирусом, и каждая страна пытается остановить распространение Covid-19. Одни делают это в условиях ужесточения ограничений, другие пытаются ослабить карантин.

CNN собрал методы борьбы с коронавирусом в разных странах.

Новые школьные правила в Дании

Дания, которая уже ослабила карантин и понемногу возвращается к нормальной жизни, решила изменить методику обучение в школах. Теперь школьные дворы поделили на секции с помощью клейкой ленты, а парты в классах расставили на расстоянии более двух метров. Детям увеличили количество прогулок на улице, а все поверхности, включая раковины, сиденья для унитазов и дверные ручки, дезинфицируются дважды в день.

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Иммунные карты в Чили

В Чили правительство объявило о выпуске цифровых иммунных карт. Карточки Covid вручат всем, кто дал положительный результат на коронавирус, но выздоровел после 14-дневного карантина.

Жизнь без выходных в Турции

Турция ввела ограничения на выходные дни. Для жителей моложе 20-ти и старше 65-ти лет ввели комендантский час. Они не могут покидать дом на выходных. Остальные люди могут выходить на улицу.

Возрастные ограничения в Швеции

В Швеции, как и в Украине, ввели возрастные ограничения. Людей старше 70 лет просят не покидать свои дома во время карантина.

Гендерные запреты в Перу

В Перу мужчинам и женщинам разрешили выходить на улицу в разные дни недели. Это решение приняли из-за простоты визуального определения, кто должен и не должен выходить на улицу. В понедельник, среду и пятницу на улице могут находиться только мужчины, во вторник, четверг и субботу выходят только женщины.

Временные рамки в Колумбии

В некоторых районах Колумбии гражданам разрешают покидать свои дома только в определенное время. Это зависит от номеров их удостоверений личности. Это ограничение не распространяется на работников базовых сфер.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля 2020 года во всем мире зафиксировали 2 654 515 больных коронавирусом. Из них 177 466 умерли.