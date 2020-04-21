PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Коронавирус в Беларуси стремительно распространяется, нужен карантин — ВОЗ

Количество инфицирований коронавирусом в Беларуси стремительно растет, поэтому власти страны должны ввести ограничительные меры.

С таким призывом Всемирная организация здравоохранения обратилась к белорусскому правительству после того, как ее экспертная группа посетила Беларусь.

Для замедления распространения коронавируса в мире Минску рекомендуют отложить массовые собрания в стране, отправлять на карантин лиц, контактировавших с больными Covid-19, а также тех, у кого есть подозрение на заражение.

Читайте: Не только Беларусь. В каких странах мира продолжают играть в футбол

Кроме того, ВОЗ призывает ограничить передвижения граждан без предельной необходимости, но обеспечить условия, чтобы люди могли работать дистанционно.

По состоянию на 21 апреля в Беларуси насчитывается 6 723 больных, 55 из них умерли.

Как сообщалось, в Беларуси ученики пошли в школы после продленных каникул, несмотря на распространение коронавируса в стране.

Источник: Радио Свобода

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка