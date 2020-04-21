Коронавирус в Беларуси стремительно распространяется, нужен карантин — ВОЗ

Количество инфицирований коронавирусом в Беларуси стремительно растет, поэтому власти страны должны ввести ограничительные меры.

С таким призывом Всемирная организация здравоохранения обратилась к белорусскому правительству после того, как ее экспертная группа посетила Беларусь.

Для замедления распространения коронавируса в мире Минску рекомендуют отложить массовые собрания в стране, отправлять на карантин лиц, контактировавших с больными Covid-19, а также тех, у кого есть подозрение на заражение.

Читайте: Не только Беларусь. В каких странах мира продолжают играть в футбол

Кроме того, ВОЗ призывает ограничить передвижения граждан без предельной необходимости, но обеспечить условия, чтобы люди могли работать дистанционно.

По состоянию на 21 апреля в Беларуси насчитывается 6 723 больных, 55 из них умерли.

Как сообщалось, в Беларуси ученики пошли в школы после продленных каникул, несмотря на распространение коронавируса в стране.