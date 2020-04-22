По состоянию на утро 22 апреля во всем мире зафиксировали 2 654 515 больных коронавирусом. Из них 177 466 умерли.
США до сих пор остаются антилидерами среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 825 041.
На втором месте Испания, где коронавирус заразились 204 178 человек, умерло — 21 232 человека.
Италия — на третьей позиции. Там 183 957 больных, из которых 24 648 умерли.
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Ситуация с заболеванием коронавируса в других странах Европы:
- Франция — 159 300;
- Германия — 148 7453;
- Великобритания — 130 184;
- Россия — 54 956;
- Нидерланды — 34 318;
- Швейцария — 27 063;
- Португалия — 21 379;
- Австрия — 14 863;
- Швеция — 15 322;
- Польша — 9 856;
- Норвегия — 7 241.
По состоянию на 9.30 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В общем 161 пациент умер, а 367 выздоровели.
Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.