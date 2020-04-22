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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 22 апреля

По состоянию на утро 22 апреля во всем мире зафиксировали  2 654 515 больных коронавирусом. Из них 177 466 умерли.

США до сих пор остаются антилидерами среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 825 041.

На втором месте Испания, где коронавирус заразились 204 178 человек, умерло — 21 232 человека.

Италия — на третьей позиции. Там 183 957 больных, из которых 24 648 умерли.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавируса в других странах Европы:

  • Франция — 159 300;
  • Германия — 148 7453;
  • Великобритания — 130 184;
  • Россия — 54 956;
  • Нидерланды — 34 318;
  • Швейцария — 27 063;
  • Португалия — 21 379;
  • Австрия — 14 863;
  • Швеция — 15 322;
  • Польша — 9 856;
  • Норвегия — 7 241.

По состоянию на 9.30 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В общем 161 пациент умер, а 367 выздоровели.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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