О чем говорит вскрытие тел жертв коронавируса — исследование

В университетском госпитале Базеля провели вскрытие 20 тел пациентов, умерших от Covid-19.

Среди умерших преобладали мужчины, которые имели повреждения коронарных сосудов, треть пациентов болели диабетом.

— Во всех обследованных была гипертония ожирение и повреждения сосудов. Воспаление легких не было. Под микроскопом мы увидели тяжелое нарушение микроциркуляции в легких, — говорит профессор Александр Цанков, руководитель патологоанатомического отделения.

Кислородный обмен больше не функционировал, и это объясняет трудности при искусственной вентиляции легких пациентов в отделениях интенсивной терапии.

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Судмедэксперт Клаус Пюшель из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф в период с 22 марта по 11 апреля совершил вскрытие тел 65 пациентов.

В распоряжении немецких СМИ есть доклад о данных случаях. Он совпадает с некоторыми выводами, сделанными в Базеле — в большей части умерших были сердечные заболевания:

55 пациентов имели гипертонию, инфаркт, атеросклероз и другие проблемы с сердцем;

46 человек перенесли заболевания легких;

28 имели повреждения почек, печени или трансплантированных органов;

16 человек страдали деменцией, в других был рак, лишний вес или диабет.

В конце марта врачи Университетской клиники Пекина представили данные, полученные в результате вскрытия 29 тел. Они подчеркнули, что вирус поразил не только легкие, но и иммунную систему и другие органы.

Патологоанатомы из Цюрихского университета сообщали о признаках того, что вирус вызвал тяжелые воспаления кровеносных сосудов в различных органах. Они изучили тела двух умерших и анализы выжившего.

— В Италии управления здравоохранения опубликовало доклад, в котором были перечислены перенесенные заболевания 1 738 пациентов. Однако доклад основывается не на результатах вскрытия, а только на данных, взятых из медицинской документации больных. Там также наиболее часто встречались гипертония, диабет и заболевания коронарных сосудов, — говорится в материале.

Как писали Факты ICTV, коронавирус начал мутацию. Вирус уже больше месяца распространяется по миру с пропавшей частью в РНК-молекулах.

Источник: Süddeutsche Zeitung