О чем говорит вскрытие тел жертв коронавируса — исследование

В университетском госпитале Базеля провели вскрытие 20 тел пациентов, умерших от Covid-19.
Среди умерших преобладали мужчины, которые имели повреждения коронарных сосудов, треть пациентов болели диабетом.
— Во всех обследованных была гипертония ожирение и повреждения сосудов. Воспаление легких не было. Под микроскопом мы увидели тяжелое нарушение микроциркуляции в легких, — говорит профессор Александр Цанков, руководитель патологоанатомического отделения.
Кислородный обмен больше не функционировал, и это объясняет трудности при искусственной вентиляции легких пациентов в отделениях интенсивной терапии.
Читайте: Больных коронавирусом в мире может быть десятки миллионов — исследование
Судмедэксперт Клаус Пюшель из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф в период с 22 марта по 11 апреля совершил вскрытие тел 65 пациентов.
В распоряжении немецких СМИ есть доклад о данных случаях. Он совпадает с некоторыми выводами, сделанными в Базеле — в большей части умерших были сердечные заболевания:
- 55 пациентов имели гипертонию, инфаркт, атеросклероз и другие проблемы с сердцем;
- 46 человек перенесли заболевания легких;
- 28 имели повреждения почек, печени или трансплантированных органов;
- 16 человек страдали деменцией, в других был рак, лишний вес или диабет.
В конце марта врачи Университетской клиники Пекина представили данные, полученные в результате вскрытия 29 тел. Они подчеркнули, что вирус поразил не только легкие, но и иммунную систему и другие органы.
Патологоанатомы из Цюрихского университета сообщали о признаках того, что вирус вызвал тяжелые воспаления кровеносных сосудов в различных органах. Они изучили тела двух умерших и анализы выжившего.
— В Италии управления здравоохранения опубликовало доклад, в котором были перечислены перенесенные заболевания 1 738 пациентов. Однако доклад основывается не на результатах вскрытия, а только на данных, взятых из медицинской документации больных. Там также наиболее часто встречались гипертония, диабет и заболевания коронарных сосудов, — говорится в материале.
Как писали Факты ICTV, коронавирус начал мутацию. Вирус уже больше месяца распространяется по миру с пропавшей частью в РНК-молекулах.
Источник: Süddeutsche Zeitung