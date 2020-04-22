PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Сенат США одобрил выделение $484 млрд на поддержку экономики

Сенат США единогласно одобрил предоставление $484 млрд для поддержки экономики, пострадавшей из-за коронавируса.

Пакет помощи предусматривает сотни миллиардов долларов в виде нового финансирования для малых предприятий, пострадавших от вспышки Covid-19.

Также предусмотрены средства для больниц и на расширенное тестирование на коронавирус.

Читайте: Выдачу грин-карт приостановят на 60 дней — Трамп

В частности, документ предусматривает, что $75 млрд будет выделено больницам. На тестирование граждан направят $25 млрд. Еще $60 млрд выделят для экстренного кредитования малых предприятий.

Теперь его будет рассматривать Палата представителей. После этого документ передадут на подпись президенту Дональду Трампу.

Напомним, ранее Сенат США одобрил выделение $2 трлн помощи для ослабления последствий коронавируса.

Источник: CNN

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка