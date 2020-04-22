Сенат США одобрил выделение $484 млрд на поддержку экономики

Сенат США единогласно одобрил предоставление $484 млрд для поддержки экономики, пострадавшей из-за коронавируса.

Пакет помощи предусматривает сотни миллиардов долларов в виде нового финансирования для малых предприятий, пострадавших от вспышки Covid-19.

Также предусмотрены средства для больниц и на расширенное тестирование на коронавирус.

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В частности, документ предусматривает, что $75 млрд будет выделено больницам. На тестирование граждан направят $25 млрд. Еще $60 млрд выделят для экстренного кредитования малых предприятий.

Теперь его будет рассматривать Палата представителей. После этого документ передадут на подпись президенту Дональду Трампу.

Напомним, ранее Сенат США одобрил выделение $2 трлн помощи для ослабления последствий коронавируса.