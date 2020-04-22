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Факты / Мир

Еще один штат США подаст в суд на Китай из-за Covid-19

Американский штат Миссисипи планирует судебный иск против Китая в связи с пандемией коронавируса.

Генеральный прокурор штата Лин Фитч подчеркнула, что из-за замалчивания со стороны Китая пострадали слишком много жителей Миссисипи.

— Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Миссисипи заслуживают справедливости, и именно этого я буду добиваться в суде.

Также мы поставим вопрос о возмещении материального ущерба, — добавила она.

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Фитч призвала представителей штата Миссисипи в Конгрессе поддержать закон, который позволит американцам подать в суд на Пекин.

Недавно Факты ICTV сообщали, что прокуратура американского штата Миссури подала судебный иск против Китая из-за некомпетентной реакции на пандемию Covid-19. Представитель МИД Китая Ген Шуан назвал этот иск абсурдным шагом.

Источник: The Hill

Фото: Dreamstime

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