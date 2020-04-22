Американский штат Миссисипи планирует судебный иск против Китая в связи с пандемией коронавируса.

Генеральный прокурор штата Лин Фитч подчеркнула, что из-за замалчивания со стороны Китая пострадали слишком много жителей Миссисипи.

— Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Миссисипи заслуживают справедливости, и именно этого я буду добиваться в суде.

Также мы поставим вопрос о возмещении материального ущерба, — добавила она.