Американский штат Миссисипи планирует судебный иск против Китая в связи с пандемией коронавируса.
Генеральный прокурор штата Лин Фитч подчеркнула, что из-за замалчивания со стороны Китая пострадали слишком много жителей Миссисипи.
— Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Миссисипи заслуживают справедливости, и именно этого я буду добиваться в суде.
Также мы поставим вопрос о возмещении материального ущерба, — добавила она.
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Фитч призвала представителей штата Миссисипи в Конгрессе поддержать закон, который позволит американцам подать в суд на Пекин.
Недавно Факты ICTV сообщали, что прокуратура американского штата Миссури подала судебный иск против Китая из-за некомпетентной реакции на пандемию Covid-19. Представитель МИД Китая Ген Шуан назвал этот иск абсурдным шагом.