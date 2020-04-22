В Турции количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом выросло до 95 591.

В Китае, который ранее был центром эпидемии, количество подтвержденных случаев составляет 83 864, из которых вылечились около 77 825 больных.

В Турции преодолеть болезнь удалось 14 918 пациентам.

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Наибольшее количество инфицированных наблюдается в США — 825 041. Второе место занимает Испания, где регистрированы 204 178 случаев.

Италия по числу заражений коронавирусом оказалась на третьем месте — 183 957 случаев.

К слову, ранее Факты ICTV писали, що Турция переносит открытие туристического сезона на конец мая.

Источник: Центр Джона Хопкинса