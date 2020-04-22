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Факты / Мир

В Польше количество жертв коронавируса превысило 400, зараженных более 10 тыс.

В Польше по состоянию на 22 апреля на карантине находятся 98 020 человек, еще 22 731 — под эпидемиологическим надзором.

В медицинские учреждения госпитализированы 3 505 больных, 1 513 пациентов уже выздоровели.

Всего в Польше подтвердили 10 034 случая инфицирования коронавирусом, за последние сутки зафиксировали 178 новых случаев. Умерли уже 404 человека.

Читайте: Карантин в Польше ослабили: что можно делать и какими будут следующие этапы

Напомним, 9 апреля карантин в Польше продлили. В частности, сейчас запрещена работа торговых центров, кинотеатров, парикмахерских, косметических салонов. Исключением, по-прежнему, остаются продуктовые магазины и аптеки.

До 26 апреля продолжается закрытие школ, приостановление международного воздушного и железнодорожного движения.

На улицах и в общественных местах можно находиться только в масках.

Однако с 20 апреля карантин в Польше ослабили. В частности, жителям разрешили посещать леса и парки.

Источник: RMF24, Ministerstwo Zdrowia

Фото: Dreamstime

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