В Польше по состоянию на 22 апреля на карантине находятся 98 020 человек, еще 22 731 — под эпидемиологическим надзором.

В медицинские учреждения госпитализированы 3 505 больных, 1 513 пациентов уже выздоровели.

Всего в Польше подтвердили 10 034 случая инфицирования коронавирусом, за последние сутки зафиксировали 178 новых случаев. Умерли уже 404 человека.

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Напомним, 9 апреля карантин в Польше продлили. В частности, сейчас запрещена работа торговых центров, кинотеатров, парикмахерских, косметических салонов. Исключением, по-прежнему, остаются продуктовые магазины и аптеки.

До 26 апреля продолжается закрытие школ, приостановление международного воздушного и железнодорожного движения.

На улицах и в общественных местах можно находиться только в масках.

Однако с 20 апреля карантин в Польше ослабили. В частности, жителям разрешили посещать леса и парки.

Источник: RMF24, Ministerstwo Zdrowia