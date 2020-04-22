В Румынии за нарушение карантина граждан оштрафовали на €78 млн

В Румынии от начала карантинных ограничений правоохранители выписала нарушителям штрафы на общую сумму €78 млн.

Штрафные санкции в стране начали применять с 24 марта. Полиция составила около 200 тыс. протоколов о штрафах.

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Минимальная сумма штрафа в Румынии составляет €412, максимальная – €4 120. Общая сумма штрафов за нарушения карантина примерно равняется объему налогов на прибыль предприятий Румынии за февраль.

Однако пока неизвестно сколько именно штрафов уже оплачены.

В Румынии выявили 9 242 случаев коронавируса. Скончались 498 пациентов, более 2 100 — выздоровели.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Булонь-сюр-Мер (Франция) суд приговорил к двум месяцам тюрьмы мужчину за систематическое нарушение карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Источник: Romania-Insider