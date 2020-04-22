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Факты / Мир

Я не очень им верю: Трамп прокомментировал заявление CNN о тяжелой болезни Ким Чен Ына

У Вашингтона нет подтвержденной информации об ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

— Никто этого не подтвердил. Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю, — сказал Трамп.

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Он добавил, что если Ким Чен Ын действительно находится в плохом состоянии, то он желает ему здоровья.

— Я желаю удачи Ким Чен Ыну … Никто не подтвердил эти сообщения, — сказал Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну сделали операцию из-за кардиоваскулярного заболевания.

Эта информация появилась после сообщения южнокорейской интернет-газеты Daily NK, которая специализируется на Северной Кореи.

Фото: Dreamstime

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