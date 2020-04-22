Не все страны ввели карантин после объявления пандемии коронавируса. Власти Туркменистана, к примеру, запретили употреблять слово коронавирус, а сам лидер нации распорядился в профилактических целях окуривать население дымом травы гармала, которую еще называют могильщиком обычным. Научного подтверждения эффективности этого способа нет.

По официальным сообщениям Ашхабада, в Туркменистане нет ни одного больного Covid-19. Можно ли верить одной из самых закрытых и авторитарных стран — вопрос риторический. Источники из Ашхабада сообщают, что в больницах увеличилось количество пациентов с респираторными заболеваниями.

Президент Беларуси Лукашенко советует бороться с заразой сметанным маслом, водкой, сауной, и работой в поле. По официальным данным, в Беларуси около 5 тыс. выявленных инфицированных и 45 погибших от Covid-19. Издание Белсат заявляет, что цифры занижены минимум в четыре раза. Фатальными для всех погибших стали осложнения от коронавируса.

Но Лукашенко считает, что люди умерли не из-за этого. Более того — он продолжает называть убийственный вирус коронапсихозом. Никаких правительственных решений по карантину и самоизоляции нет. В стране проводятся различные массовые мероприятия: футбольные матчи и служения в церквях. Выдержит ли белорусская система здравоохранения и насколько эффективной или роковой в итоге окажется тактика Лукашенко — станет ясно уже скоро.

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Открытые кафе и рестораны, метро, ​​школы, детсады и другие общественные места. На первый взгляд скандинавская модель действительно похожа на белорусскую. Но не стоит путать игнорирование с либеральным подходом.

Официальный Стокгольм не игнорирует проблему и призывает людей с симптомами ОРВИ и пожилого возраста оставаться дома, всех остальных — сохранять дистанцию. Частично сокращена работа общественного транспорта и закрыты некоторые учебные заведения. Выполнение облегченного карантина контролируют специальные службы. Не последнюю роль играют невысокая плотность населения и самодисциплина скандинавов.

В отличие от многих стран, в Скандинавии все указания носят лишь рекомендательный характер, но люди их беспрекословно выполняют. Таким образом, власть дает гражданам выбор и не заставляет всех поголовно сидеть дома. Но никто не знает, что будет дальше. Премьер-министр страны уже заявляет о вероятности тысяч смертей. В то же время, либеральный карантин помог стране удержать баланс между общественной безопасностью и экономикой.

Разрушительные последствия пандемии для экономики уже испытывают США. Сам Дональд Трамп, чья страна занимает первое место в мире по количеству больных, раскритиковал шведскую модель. США среди стран, которые недооценили масштабы угрозы и адекватно не отреагировали. То же самое можно сказать об Испании и Италии. Америка не хотела принимать непопулярные решения, чтобы сохранить экономику, но в результате потеряла гораздо больше.

Трамп в профнепригодности обвинил Всемирную Организацию Здравоохранения. Мол, там не смогли проверить данные из Уханя в начале эпидемии, которые шли вразрез с официальными заявлениями Китая. И прекратил все выплаты в бюджет ВОЗ, для которой Америка была крупнейшим донором.

Отличную от США модель реагирования использовали некоторые азиатские страны. В частности, Тайвань и Южная Корея. Там одни из самых низких показателей смертности. Страны начали бороться с вирусом, когда у них были зафиксированы первые случаи заражения. При этом, не вводили жестких карантинов.

Корея развернула сеть передвижных станций для тестирования водителей и проводила до 20 тыс. тестов в день. Построила отдельные временные госпитали для легкобольных, чтобы не загружать центральные больницы. Не последнюю роль сыграла и самоорганизация и сознание корейцев. В результате грамотной политики, на сегодняшний день в Корее 234 смерти от коронавируса, а в Тайване только 6.

Одна из самых мощных стран мира — Германия не может похвастаться такой низкой смертностью, но одновременно страна имеет один из самых высоких коэффициентов разрыва между инфицированными и погибшими. Это говорит об эффективности тамошней медицины и системы здравоохранения. А также дисциплине немцев, которые так же, как и скандинавы, беспрекословно выполняют рекомендации. Кроме этого, Берлин усилил производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Благодаря этому удалось избежать дефицита.

У каждой страны, которая эффективно борется с пандемией, разные модели противодействия. Но общая черта — это успешный кризисный менеджмент. Проще говоря, кто более адекватно и ответственно ведет себя в стрессовых условиях, тот и спасает жизнь и экономику.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда закончится карантин в Украине.