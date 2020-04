В США умер старший брат бывшей кандидатки в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен — Дон Рид.

Сенатор сообщила о его смерти в Twitter. Она отметила, что благодарна медсестрам и врачам, которые позаботились о ее больном брате.

My oldest brother, Don Reed, died from coronavirus on Tuesday evening. He joined the Air Force at 19 and spent his career in the military, including five and a half years off and on in combat in Vietnam. He was charming and funny, a natural leader. https://t.co/b8m0xKzAmM

— Elizabeth Warren (@ewarren) April 23, 2020