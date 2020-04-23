Хорватия выходит из карантина: ослабление пройдет тремя волнами

С 27 апреля Хорватия начинает ослаблять карантин. В стране не фиксируется рост количества больных, из-за чего правительство приняло решение о снятии карантинных мероприятий.

Выход из карантина пройдет в Хорватии тремя волнами. Во время первой, которая стартует уже в понедельник, откроются все магазины, кроме ТЦ. Также начнет работать общественный и пригородный транспорт. Планируется открытие предприятий сферы услуг, где не предполагается тесный контакт с клиентами, а также библиотек, галерей и музеев.

Кроме того, разрешаются тренировки некоторых категорий спортсменов и проведения госэкзаменов для приоритетных групп студентов.

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Если первая волна пройдет успешно, то с 4 мая в Хорватии начнет полноценно работать система здравоохранения, откроются парикмахерские и салоны красоты.

А с 11 мая могут позволить собрание групп не более 10 человек, откроют ТЦ, школы и детские сады.

Кроме того, полноценно заработает транспорт, откроют внутреннее воздушное сообщение и заведения общественного питания.

Напомним, 20 апреля в Польше ослабили карантин, в стране для посещения открыли леса и парки.

Источник: Балканский обозреватель