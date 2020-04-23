По состоянию на утро 23 апреля во всем мире 2 626 929 человек заболели коронавирусом. Из них 183 283 умерли.

США до сих пор остаются антилидером среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 840 897.

На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 208 389 человек, умерло – 21 717.

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Италия — на третьей позиции. Там 187 327 больных, из которых 25 085 умерли.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Франция — 157 135;

Германия — 150 648;

Великобритания — 134 638;

Россия – 57 999;

Бельгия — 41 889;

Нидерланды — 35 032;

Швейцария — 28 268;

Португалия — 21 982;

Австрия — 14 925;

Швеция — 16 004;

Польша — 10 169;

Норвегия – 7 338.

По состоянию на 09.30 22 апреля в Украине зафиксировано 6 592 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 174 человека умерло, а 424 пациента выздоровели. За сутки выявлено 467 новых случаев.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.