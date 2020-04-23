По состоянию на утро 23 апреля во всем мире 2 626 929 человек заболели коронавирусом. Из них 183 283 умерли.
США до сих пор остаются антилидером среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 840 897.
На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 208 389 человек, умерло – 21 717.
Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика
Италия — на третьей позиции. Там 187 327 больных, из которых 25 085 умерли.
Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Франция — 157 135;
- Германия — 150 648;
- Великобритания — 134 638;
- Россия – 57 999;
- Бельгия — 41 889;
- Нидерланды — 35 032;
- Швейцария — 28 268;
- Португалия — 21 982;
- Австрия — 14 925;
- Швеция — 16 004;
- Польша — 10 169;
- Норвегия – 7 338.
По состоянию на 09.30 22 апреля в Украине зафиксировано 6 592 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 174 человека умерло, а 424 пациента выздоровели. За сутки выявлено 467 новых случаев.
Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.