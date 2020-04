Коронавирус с нами надолго – глава ВОЗ

Сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемия, а это значит, что предстоит длительна борьба с Covid-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

– Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемии. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус с нами надолго, – написал он в Twitter ВОЗ.

По его словам, несмотря на постепенную стабилизацию ситуации в Западной Европе, наблюдаются тревожные тенденции к росту заболеваемости корнавирусом в Африке, Центральной и Южной Америке, а также Восточной Европе.

“Globally, almost 2.5 million cases of #COVID19 have now been reported to WHO, and more than 160,000 deaths.

We see different trends in different regions, and even within regions”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020