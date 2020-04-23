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Факты / Мир

Коронавирус с нами надолго – глава ВОЗ

Сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемия, а это значит, что предстоит длительна борьба с Covid-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

– Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемии. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус с нами надолго, – написал он в Twitter ВОЗ.

По его словам, несмотря на постепенную стабилизацию ситуации в Западной Европе, наблюдаются тревожные тенденции к росту заболеваемости корнавирусом в Африке, Центральной и Южной Америке, а также Восточной Европе.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

 

По состоянию на утро 23 апреля во всем мире 2 626 929 человек заболели коронавирусом. Из них 183 283 умерли.

Напомним, 15 апреля Дональд Трамп заявил, что ВОЗ не выполнила своей основной обязанности в ответ на вспышку коронавируса, поэтому США прекращают финансирование организации.

Фото: Dreamstime

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