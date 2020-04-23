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Факты / Мир

Китай не сообщает о новых смертях от Covid-19 восьмой день подряд

Официальные данные показывают, что Китай продолжает удерживать число новых случаев смерти от коронавируса в течение восьмого дня подряд.

Страна сообщила о 10 новых положительных тестах за прошедший день, по сравнению с 30 предыдущими днями. Число импортированных случаев — путешественников, возвращающихся из-за рубежа — сократилось до шести с 23 днем ​​ранее.

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Китай подсчитывает количество пациентов с бессимптомным течением в отдельном подсчете, и это число также сократилось до 27 с 42 в предыдущий день.

Данные о вирусах в Китае трудно проверить, и некоторые наблюдатели подвергают данные сомнению, ибо Пекин пытается сохранить низкие цифры, чтобы сохранить повествование о том, что он контролирует вирус.

По состоянию на 7.00 23 апреля в Китае официально зарегистрировано 83 876 случаев коронавируса.

Фото: Dreamstime

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