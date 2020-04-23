Мы все еще на начальной стадии эпидемии коронавируса — Меркель

Германия и весь мир находится на начальной стадии пандемии коронавируса.

Об этом заявила канцлер Ангела Меркель выступая в Бундестаге.

— Никто бы не хотел этого слышать. Но мы не живем в финальной фазе пандемии, мы все еще в начале, — сказала она.

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В своем заявлении Меркель охарактеризовала ограничения основных прав в связи с пандемией, как демократическое требование.

— Пандемию коронавируса остановит ​​только вакцина, — подчеркнула Меркель.

По состоянию на 23 апреля, в Германии Covid-19 подтвердили у 150 648 человек, вылечились 91 612. Умерло 5 315 больных.

Как писали Факты ICTV, в Германии решили ослабить карантин. Возобновят работу непродовольственных магазинов, где площадь до 800 кв. м, а с 4 мая откроют школы.

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