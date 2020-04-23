На Covid-19 в Китае могло заболеть вдвое больше людей — исследование

Больных коронавирусом в Китае до 20 февраля могло быть не 55 тыс., как сообщают китайские власти, а 232 тыс. человек.

Такие цифры приводят в статье, которую опубликовали в медицинском журнале Lancet.

К таким предположениям удалось прийти после того, как органы здравоохранения Китая в период с 15 января по 3 марта изменили методику опредиления больных коронавирус.

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Ранее в Китае определили семь критериев отнесения того или иного случая к Covid-19.

— Исследователи на основе моделей рассчитали, что в среднем в эпицентре заболевания — городе Ухань, до 20 февраля могли заболеть 127 тыс. человек, а в провинции Хубэй — 55 тыс., в остальном Китае — 50 тыс., — пишут ученые в статье.

В середине апреля власти Уханя уточнили данные по количеству инфицированных и умерших во время эпидемии: число умерших пациентов увеличилось на 1 290 человек. Число заражений в апреле возросло с 325 до 50 333 случаев.

С декабря от Covid-19 в Китае умерло 4 632 человека, зарегистрировано 82 798 случаев заражения.

Как писали Факты ICTV, в университетском госпитале Базеля провели вскрытие 20 тел пациентов, умерших от Covid-19.

Среди умерших преобладали мужчины, которые имели повреждения коронарных сосудов, треть пациентов болели диабетом.

Источник: Lancet