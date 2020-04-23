Крупнейшая авиакомпания Канады прекратила летать в США

Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada временно прекращает выполнять все рейсы в США.
Такое решение принято в связи с карантин из-за распространения коронавируса.
Об этом говорится в сообщении пресс-службу компании.
— Air Canada объявляет о прекращении плановых рейсов в США после 26 апреля из-за соглашения между правительствами Канады и США о продлении на месяц ограничений на пересечение границы.
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Air Canada намерена восстановить сообщения с США 22 мая при отсутствии дальнейших правительственных ограничений.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о закрытии границы страны для всех людей, которые не являются гражданами или постоянными жителями.