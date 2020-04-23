После упрека Трампа: университет Гарварда отказался от денег на борьбу с Covid-19

Гарвардский университет заявляет, что решил не принимать почти $9 млн на оказание помощи в борьбе с коронавирусом.

Такое решение они приняли после того, как Дональд Трамп сказал, что он недоволен, что престижный американский университет получил стимулирующие деньги.

— Они должны вернуть деньги, мне это не нравится. Это предназначено для рабочих, это не предназначено для одного из самых богатых учреждений. Они должны заплатить это, — сказал Трамп.

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Гарвард признан самым богатым в мире университетом с целевым фондом в $40 млрд.

Но элитный колледж заявил, что столкнулся с серьезными финансовыми проблемами из-за пандемии.

Напомним, закон о помощи с коронавирусом в размере $2,2 триллиона, помощи и экономической безопасности (заботы) был подписан Дональдом Трампом в прошлом месяце. Он выделил $12,5 млрд на федеральную помощь примерно 5 000 колледжам и университетам.