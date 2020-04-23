Правительство страны надеется на открытие границ для иностранных туристов летом этого года, однако с обязательным соблюдением мер безопасности из-за коронавируса.

Об этом сообщил министр экономики Португалии Педро Сиза Виейра.

— В краткосрочной перспективе у нас будут действовать определенные ограничени, в первую очередь, на количество посетителей в ресторанах. Возможно, гостиницы принимать меньшее количество посетителей и будут тщательнее проводить дезинфекцию. Туризм должен восстанавливаться, поэтому мы сотрудничаем с гостинично-ресторанным бизнесом, чтобы разработать лучшие меры безопасности, — заявил чиновник.

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Виейра отметил, что восстановление отрасли туризма после пандемии “затянется надолго”, поскольку не все люди захотят сразу ехать в путешествия.

Министр выразил надежду, что международное авиасообщение между странами ЕС начнет постепенно восстанавливаться с середины мая.

Также известно о начале переговоров с Испанией об открытии наземной границы.

Туризм является неотъемлемой частью экономики Португалии — в 2019 году эта отрасль составляла 14% ВВП страны.

Напомним, Германия также выразила готовность ослабить карантин и открыть некоторые границы. Также речь шла об открытии границы в рамках Шенгенской зоны.

Источник: Politico