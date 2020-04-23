Принц Чарльз рассказал, какие видео смотрит на карантине

71-летний принц Чарльз обратился к британцам с благодарностью, которую они проявили к нему во время пандемии.

Он также поделился, что во время карантина смотрит разные забавные видео, что и помогает не падать духом в такие трудные времена.

— Мы увидели наилучшее применение технических средств, позволяющее людям продолжать работать и в то же время не терять контакта друг с другом благодаря виртуальным вечеринкам, играм, пению – и одним из самых смешных видео за долгое время, которые я смотрел, — сказал принц Чарльз.

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К слову, 71-летний принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирус, уже вылечился от Covid-19 и больше не находится на самоизоляции.

Напомним, о том, что у принца Чарльза обнаружили коронавирус, стало известно 25 марта. По предварительной информации, он заболел через две недели после встречи с князем Монако Альбером II.