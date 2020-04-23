Из-за пандемии коронавируса ряд стран в мире ввели карантин. В каждой из них с его нарушителями борются по-разному.

Так, карантин на Филиппинах длится уже больше месяца. Начиналось все с закрытия аэропортов, сегодня закрыто почти все.

А недавно президент Филиппин сделал очень скандальное заявление в отношении нарушителей карантина. Он разрешил военным и полицейским стрелять в людей, если они не соблюдают порядок, устраивают бунты или если их поведение угрожает жизни правоохранителей.

В общем, дорога в аптеку, банк или супермаркет — это единственное оправдание, чтобы выйти на улицу на Филиппинах. А вот поход в супермаркет — это настоящая проверка на стрессоустойчивость, ведь на него можно потратить около трех часов, поскольку пускают в помещение по 10 человек.

Читайте: В Румынии за нарушение карантина граждан оштрафовали на €78 млн

Если человек не хочет стоять в очереди, то может обратиться в специальную службу, которая купит продукты и привезет их под дверь. Стоит это около 800 грн.

Кроме того, едой филиппинцев обеспечивает власть. А еще филиппинцы с низким доходом или те, которые потеряли работу, могут добиться единоразовой денежной помощи от государства, около 10-15 тыс. грн.

Что касается тестов на коронавирус, то их делают только тем, у кого есть симптомы болезни. Однако, учитывая то, что население в стране более 100 млн человек, то сложилась сложная ситуация с больницами и медицинским сервисом в целом.

Поэтому несколько недель назад ряд госпиталей объявили о том, что они превысили свой лимит и больше инфицированных принимать не могут.

К слову, ранее Факты ICTV писали, до какого числа продлится карантин в разных странах Европы.