США выделили $270 млн помощи для борьбы с коронавирусом

На борьбу с коронавирусом США выделили $270 млн.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Помощь получат страны, наиболее пострадавшие от коронавируса.

— Новое финансирование обеспечит около 170 миллионов долларов гуманитарной помощи, что позволит общинам в странах с высоким риском быть готовыми и отреагировать на пандемию, — сказал Помпео.

Еще более $100 млн получат правительства, гражданские общества и частный сектор для решения последствий от вспышки коронавируса.

Он подчеркнул, что всего США пожертвовали $775 млн на решение последствий, которые вызвала пандемия коронавируса.

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К слову, первую позицию по количеству инфицированных занимает США, где заболели 841 557 человек. На втором месте оказалась Испания, в стране зафиксировали 208 389 случаев Covid-19.

На третьем месте по количеству инфицированных Италия, где заболели 187 327 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что США на 60 дней останавливают иммиграции в страну. Президент Дональд Трамп подписал соответствующий указ.