США выделили $270 млн помощи для борьбы с коронавирусом

На борьбу с коронавирусом США выделили $270 млн.
Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.
Помощь получат страны, наиболее пострадавшие от коронавируса.
— Новое финансирование обеспечит около 170 миллионов долларов гуманитарной помощи, что позволит общинам в странах с высоким риском быть готовыми и отреагировать на пандемию, — сказал Помпео.
Еще более $100 млн получат правительства, гражданские общества и частный сектор для решения последствий от вспышки коронавируса.
Он подчеркнул, что всего США пожертвовали $775 млн на решение последствий, которые вызвала пандемия коронавируса.
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К слову, первую позицию по количеству инфицированных занимает США, где заболели 841 557 человек. На втором месте оказалась Испания, в стране зафиксировали 208 389 случаев Covid-19.
На третьем месте по количеству инфицированных Италия, где заболели 187 327 человек.
Ранее Факты ICTV писали, что США на 60 дней останавливают иммиграции в страну. Президент Дональд Трамп подписал соответствующий указ.