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Факты / Мир

В Польше 5 дней горит самый большой в стране национальный парк

В Польше горит Бебжанский, который является крупнейшим в стране.

Пожар, скорее всего, вызвали фермеры, которые незаконно сжигали траву.

Сейчас она охватила около 6 тыс. гектаров болотных лугов и лесов.

К тушению привлечены пожарные команды из других регионов Польши, пожарные самолеты Государственной лесной службы, полицейские вертолеты, беспилотники и солдаты Сил территориальной обороны.

Читайте: Пожары в Украине: какая ситуация сейчас и есть ли дальнейшие угрозы

Борьба с огнем продолжается с воскресенья, но пожар в некоторых местах удалось взять под контроль. Однако сколько еще времени может продолжаться тушения — пока неизвестно.

Ситуацию осложняет то, что Польша сейчас переживает худшие засухи за десятилетие.

А тем временем в Украине до сих пор продолжается тушение пожаров в Чернобыльской зоне, которые начались еще 4 апреля.

Источник: RMF 24

Фото: Dreamstime

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