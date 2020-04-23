В Польше 5 дней горит самый большой в стране национальный парк

В Польше горит Бебжанский, который является крупнейшим в стране.
Пожар, скорее всего, вызвали фермеры, которые незаконно сжигали траву.
Сейчас она охватила около 6 тыс. гектаров болотных лугов и лесов.
К тушению привлечены пожарные команды из других регионов Польши, пожарные самолеты Государственной лесной службы, полицейские вертолеты, беспилотники и солдаты Сил территориальной обороны.
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Борьба с огнем продолжается с воскресенья, но пожар в некоторых местах удалось взять под контроль. Однако сколько еще времени может продолжаться тушения — пока неизвестно.
Ситуацию осложняет то, что Польша сейчас переживает худшие засухи за десятилетие.
А тем временем в Украине до сих пор продолжается тушение пожаров в Чернобыльской зоне, которые начались еще 4 апреля.
Источник: RMF 24