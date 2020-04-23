В Польше уже 435 человек умерли от коронавируса

23 апреля в Польше 10 364 человека заболели коронавирусом, 435 людей умерли и 1 740 граждан вылечились.

3,1 тыс. поляков лечатся от Covid-19 в больницах, более 103 тыс. — находятся на домашнем карантине, а около 22 тыс. — под наблюдением врачей. Полиция постоянно проверяет придерживание гражданами карантина.

— За последние сутки полиция проверила состояние соблюдения карантинного режима более 86 тыс. людьми и зафиксировала 170 случаев нарушения, — говорится в сообщении Министерства здравоохранения Польши.

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В то же время в Минздраве Польши считают, что пик заболеваемости еще не наступил и прогнозируют дальнейшее увеличение больных коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали, что 20 апреля в Польше ослабили карантин.

Источник: Министерство здравоохранения Польши