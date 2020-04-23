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Факты / Мир

В США ожидают новую вспышку коронавируса в феврале 2021 года

В США ожидается вторая волна коронавируса. Однако она ожидается не такой масштабной, как первая.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Специалисты ожидают новую вспышку коронавируса в феврале 2021 года.

— Это не будет тем, через что мы сейчас проходим, — сказал Трамп.

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Также он уверен, что такой сценарий, как сейчас, не повторится даже если волна коронавируса попадет в волну гриппа.

— Если они придут вместе, то в этом не будет ничего хорошего, но это не будет тем, через что мы прошли в последние два месяца, — добавил Трамп.

К слову, сейчас в США коронавиром заболели 842 376 человек. Страна занимает первую позицию по количеству инфицированных.

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп представил план снятия карантина в стране в три этапа.

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