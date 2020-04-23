Запрет иммиграции в США из-за коронавируса — Трамп подписал указ

США на 60 дней останавливают иммиграции в страну. Президент Дональд Трамп подписал соответствующий указ.

— Это гарантирует, что безработные американцы будут первыми в очереди на рабочие места во время восстановления американской экономики и сохранит наши медицинские ресурсы для американских пациентов, — говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что это временная пауза из-за кризиса, к которому привела пандемия коронавируса.

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При этом запрет могут продлить в случае необходимости.

Напомним, пандемия привела к резкому спаду экономики США. В марте более 22 млн американцев обратились за пособием по безработице. Поэтому Дональд Трамп анонсировал да дня назад временный запрет на иммиграцию в страну, хотя настаивал на этом с самого начала своего президентского срока.

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп представил план снятия карантина в стране в три этапа.

Источник: The White House