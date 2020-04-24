Коронавирус в США: американцев умрет больше, чем во Вьетнаме

По состоянию на утро 24 апреля в США зафиксировали 50 243 смерти от коронавируса.

Страна приближается к отметке смертей в десятилетний войне с Вьетнамом — по официальным данным, речь идет о 58 220 американцах.

Таким неутешительным прогнозом поделились журналисты американского издания CNN.

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Уточняется, что даже если пик заболеваемости настал уже сейчас, десятки тысяч американцев будут умирать и дальше.

— Мы уже давно прошли более 35 тыс. погибших в войне в Корее 1950-1953 годов.

Также отмечается, что среди летальных случаев чаще начинают фиксировать пациентов молодого возраста.

Напомним, президент США Дональд Трамп думает над продолжением карантина после 1 мая.