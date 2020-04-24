Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что коронавирус — это наказание белорусам за халатное отношение к лесам.

Об этом он сообщил на совещании, посвященном лесному хозяйству Беларуси. По его мнению, если бы люди уважали природу, то их бы не брали никакие вирусы.

— Лес, как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся даже часто безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по голове коронавирусом, — сказал Лукашенко.

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К слову, по состоянию на 24 апреля в Беларуси зафиксировали 8773 случая Covid-19.

Однако Александр Лукашенко в разгар коронавируса открыл школы в Беларуси.