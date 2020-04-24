Канада направит 1,1 миллиарда канадских долларов (около $815 млн) на разработку вакцины от коронавируса и поиск других способов борьбы с новым вирусом.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

— Мы выделяем дополнительные 1,1 миллиарда долларов на Национальную медико-исследовательскую стратегию по борьбе с Covid-19. Этот план имеет три составляющие: разработка вакцины и другого лечения, поддержка клинических испытаний и расширение тестирования и моделирования, — сказал Трюдо.

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По его словам, для разработки вакцин и других методов лечения в канадские университеты и госпитали направят 115 млн (около $85 млн).

Напомним, ученые из Оксфордского университета в Великобритании начали клинические испытания вакцины против Covid-19 на людях.