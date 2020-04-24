Коронавирус может убить около 1% населения — исследование

23 апреля ученые опубликовали исследование о смертности от коронавируса за первые 40 дней эпидемии на севере Италии.

За его основу взяли семь муниципалитетов региона Ломбардия, где живет 47 тыс. людей — эпицентр эпидемии в стране.

Ученые проанализировали статистику и результаты массовых анализов, которые дают возможность определить истинные масштабы заражения и реальное количество смертей, связанных с вирусом. Их вывод — коронавирус теоретически может убить около 1% населения страны.

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21 февраля, когда стало ясно, что эпидемия пришла в Ломбардию, в семи муниципалитетах ввели полный карантин. Это немедленно остановило цепь заражения на Сovid-19. Однако до закрытию района вирус успел распространиться на соседние регионы — Эмилия-Романья и Пьемонт.

В тех же районах, после спада эпидемии, провели исследования десятков доноров крови на антитела к вирусу. На основании этих данных ученые подсчитали, что уровень заражения вирусом составил от 21% почти до 80%.

Летальность

— Летальность коронавируса в местах, где много пожилых людей, — 1,29%. Для людей моложе 60 лет она составляет 0,05%, а для пожилых — 4,25%, — говорится в исследовании.

Начало пандемии в Италии показало, что вирус, если не вводить карантин, может быстро распространяться на значительную территорию.

Введение жестких карантинных мер не смогло помешать вирусу заразить десятки процентов жителей в самом итальянском эпицентре.

— Но ограничения спасли другие регионы: чем дальше от эпицентра, тем ниже были доли зараженных и смертность на душу населения, — говорится в исследовании.

Именно жесткие карантинные меры, очевидно, позволили многим странам победить первую волну эпидемии.

— Если в новые волны эпидемии вирус заразит всех доступных ему людей, то есть 70% населения или более, каждая страна может потерять 1% граждан, — констатируют ученые.

Как писали Факты ICTV, в университетском госпитале Базеля провели вскрытие 20 тел пациентов, умерших от Covid-19.

Среди умерших преобладали мужчины, которые имели повреждения коронарных сосудов, треть пациентов болели диабетом.

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