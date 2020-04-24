По состоянию на утро 24 апреля в мире 2 708 885 человек заболели коронавирусом. Из них 190 858 умерли, выздоровели 738 257 человек.
США до сих пор остаются антилидером среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 869 170.
На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 213 024 человека, умерло – 22 157.
Италия — на третьей позиции. Там 189 973 больных, из которых 25 549 умерли.
Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика
Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Франция — 159 460;
- Германия — 153 129;
- Великобритания — 139 246;
- Россия – 62 773;
- Бельгия — 42 797;
- Нидерланды — 35 921;
- Швейцария — 28 496;
- Португалия — 22 353;
- Швеция — 16 755;
- Австрия — 15 002;
- Польша — 10 511;
- Норвегия – 7 401.
По состоянию на 09.30 23 апреля в Украине зафиксировано 7 170 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 187 человек умерло, а 504 пациента выздоровели. За сутки выявлено 578 новых случаев.
Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.