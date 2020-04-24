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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 24 апреля

По состоянию на утро 24 апреля в мире 2 708 885 человек заболели коронавирусом. Из них 190 858 умерли, выздоровели 738 257 человек.

США до сих пор остаются антилидером среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 869 170.

На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 213 024 человека, умерло – 22 157.

Италия — на третьей позиции. Там 189 973 больных, из которых 25 549 умерли.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Франция — 159 460;
  • Германия — 153 129;
  • Великобритания — 139 246;
  • Россия – 62 773;
  • Бельгия — 42 797;
  • Нидерланды — 35 921;
  • Швейцария — 28 496;
  • Португалия — 22 353;
  • Швеция — 16 755;
  • Австрия — 15 002;
  • Польша — 10 511;
  • Норвегия – 7 401.

По состоянию на 09.30 23 апреля в Украине зафиксировано 7 170 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 187 человек умерло, а 504 пациента выздоровели. За сутки выявлено 578 новых случаев.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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