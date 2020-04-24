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Факты / Мир

Ученые рассказали, на сколько Covid-19 сокращает жизнь человека

Коронавирус может влиять на продолжительность жизни людей. Человек, который переболел Covid-19, может умереть раньше, чем если бы он не заразился вирусом.

Как считают сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга, перенесенный коронавирус сокращает продолжительность жизни человека в среднем на 10 лет.

— Мужчины из-за коронавируса покидают этот мир в среднем на 13 лет раньше, а женщины — на 11, — говорится в исследовании.

Читайте: Коронавирус в мире: статистика и карта распространения

По мнению экспертов, коронавирус — это весомая нагрузка для организма человека, из-за чего могут возникать такие последствия. Хотя это лишь предварительные данные, вопрос требует дальнейшего изучения.

Напомним, ранее мы писали, что коронавирус делает с организмом человека.

Источник: Wellcome open research

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