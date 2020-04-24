Пандемия Covid-19 превращается в кризис прав человека — ООН

Пандемия коронавируса стремительно превращается в кризис в области прав человека.

С таким мнением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он призвал правительства государств гарантировать доступность здравоохранения, продовольствия, воды и жилья для всех граждан, а также позаботиться о предоставлении экономической помощи наиболее пострадавшим слоям населения.

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— Мы видим, что сам вирус не проводит дискриминации, но его последствия носят дискриминационный характер, обнажая глубинные проблемы в плане предоставления социальных услуг. Мы должны гарантировать, что эти проблемы будут надлежащим образом решаться, — подчеркнул он.

В ВОЗ предупреждают, что, хоть некоторые страны и начинают смягчать карантинные мероприятия, борьба с вирусом продолжается.

— И давайте не забывать: угрозу миру несет вирус, а не люди, — добавил Гутерриш.

Напомним, недавно в ООН заявили, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность.