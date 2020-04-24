Пережила испанку и две войны: 106-летняя жительница Испании вылечилась от коронавируса

Жительница испанской провинции Андалусия 106-летняя Ана дель Валье вылечилась от коронавируса.

Женщина 100 лет назад также вылечилась от испанки — штамма гриппа, который перерос в пандемию в 1918-1920 годах.

По словам невестки Паки Санчес, ее свекрови было всего шесть лет, когда она заразилась гриппом. Болела месяц, после чего выздоровела.

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С 2012 года Ана дель Валье живет в доме престарелых в городе Кадис. 20 марта стало известно, что она заразилась Covid-19.

Паки Санчес рассказала, что долгое время они не могли получить информацию о Ане дель Валье.

Позже стало известно, что женщину перевели в больницу, где она за несколько недель выздоровела от коронавируса.

В октябре Ана дель Валье собирается праздновать 107-й день рождения. Она стала одной из старейших людей Испании и других стран, переживших коронавирус.

В Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрманду Пивета вылечился от коронавируса Covid-19. Он вышел из госпиталя под аплодисменты медперсонала.

Источник: Malagahoy.es

Фото: Malagahoy.es