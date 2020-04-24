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Факты / Мир

Польша продлила карантин в учебных заведениях до 24 мая

Из-за коронавируса в Польше школы, университеты и детские сады будут закрыты еще месяц — до 24 мая.

Таким образом власти страны продлили сроки закрытия учебных заведений, которые должны были закончиться 26 апреля.

Выпускные экзамены в школах и колледжах, которые обычно начинаются в мае, перенесли на июнь.

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Напомним, по состоянию на 24 апреля в Польше зарегистрировано 10 759 случаев Covid-19. Однако вскоре власти страны планируют ослабить некоторые карантинные мероприятия — открыть отели, библиотеки, музеи и художественные галереи.

Ранее Факты ICTV писали, что от коронавируса в Польше умерли 435 человек.

Источник: Интерфакс-Украина

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