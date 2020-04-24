Путин упростил предоставление гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства для жителей Украины, Молдовы, Казахстана и Беларуси.

Документ разрешает получать гражданство РФ иностранцам без отказа от своего предыдущего.

Кроме того, граждане Украины, Молдовы, Казахстана и Беларуси могут получить российский паспорт без обязательного проживания в РФ в течение пяти лет.

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Те, кто состоит в браке с русскими или постоянно проживает на территории страны, могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

Также Владимир Путин подписал закон, освобождающий жителей так называемых ДНР и ЛНР, которые подают заявление на получение российского паспорта, от госпошлины в размере 3,5 тыс. рублей.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что Россия планирует предоставлять гражданство уроженцам Украины и Беларуси без собеседования на знание языка.

Источник: Портал правовой информации