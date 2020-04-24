Президент США Дональд Трамп сказал, что он может продолжить руководящие принципы социального дистанцирования после 1 мая, если он не будет считать, что страна находится в безопасном месте.

— Мы можем пойти дальше, — сказал Трамп, отвечая на вопрос, может ли ему понадобиться пересмотреть рекомендации, когда они закончатся в конце месяца.

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По мнению главы Белого дома, все должно закончиться до начала лета.

— Люди узнают об этом просто из здравого смысла. Но пока мы не почувствуем, что это безопасно, мы будем продолжать (карантинные меры, — Ред.), — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в США ожидается вторая волна коронавируса в феврале 2021. Однако она будет не такой масштабной, как первая.