Правительство Чехии приняло решение отменить общенациональный карантин, что ввели в середине марта из-за пандемии коронавируса.
Карантин ослабят уже с 24 апреля. Ограничения действовали больше месяца — с 16 марта.
— Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии, — сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.
Гражданам разрешили свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы.
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Возвращаясь в страну нужно будет предоставить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или придерживаться двухнедельного домашнего карантина.
Ранее Факты ICTV писали, до какого числа продлится карантин в разных странах Европы.
Источник: Prague morning