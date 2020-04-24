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Факты / Мир

В Чехии ослабили общенациональный карантин

Правительство Чехии приняло решение отменить общенациональный карантин, что ввели в середине марта из-за пандемии коронавируса.

Карантин ослабят уже с 24 апреля. Ограничения действовали больше месяца — с 16 марта.

— Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии, — сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

Гражданам разрешили свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы.

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Возвращаясь в страну нужно будет предоставить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или придерживаться двухнедельного домашнего карантина.

Ранее Факты ICTV писали, до какого числа продлится карантин в разных странах Европы.

Источник: Prague morning

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